Avianca
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阿维安卡航空公司 (Avianca S.A.) 是一家哥伦比亚航空公司。自 1919 年 12 月 5 日起，该航空公司最初以 SCADTA 名称注册以来，一直是哥伦比亚的旗舰航空公司。
网站： avianca.com
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