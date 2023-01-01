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TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

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TAP 葡萄牙航空是葡萄牙国有载旗航空公司，总部位于里斯本机场，里斯本机场也是其枢纽。 TAP（葡萄牙航空运输公司）自 2005 年起成为星空联盟成员，每周平均运营 2,500 趟航班，飞往全球 34 个国家/地区的 90 个目的地。

网站： flytap.com

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