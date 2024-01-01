Interactio 是领先的远程解决方案平台，自 2014 年推出以来已用于翻译和直播超过 42,000 场活动。如今，它将易于操作和直观的设置与先进的 RSI 功能（远程同声传译）和远程参与者系统结合在一起。 Interactio 拥有无限数量的语言和虚拟房间中最多 2,000 名参与者，每月为 2,000 多个远程和混合会议提供安全、高质量的解决方案。通过使用Dante媒体网络技术，Interactio集成到本地会议/口译设备基础设施中，将远程多语言平台与现场硬件连接起来。 2020 年，Interactio 解决方案成为欧洲机构的第一选择，成为 2020 年 5 月 4 日“冠状病毒全球应对”国际认捐会议的沟通桥梁。 Interactio 每天为欧洲议会、欧盟委员会、联合国、美国国务院和其他政府实体的代表提供多语言参与平台，帮助民主发展。在过去的5年里，Interactio还成为TEDx的全球官方合作伙伴，并为微软、亚马逊、谷歌、玫琳凯、万事达卡、拜耳制药、International Team for Implantology、Lush、J. P. Morgan、Scout24、丹尼·约翰逊、布莱恩·特雷西等人。 Interactio 仍然是业内评价最高的 RSI 解决方案，Trustpilot 得分为 4.8，并创下同时支持 976,000 名与会者的记录。

目录 : Business 视频会议软件

网站： interactio.io

免责声明：WebCatalog 与“Interactio”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。