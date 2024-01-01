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Infawork 是企业家创办、发展和运营公司所需的唯一软件。 想象一下您不讨厌的商业软件，它不会花费您数千美元，并且不需要高级学位即可操作。想象一下，一款集成软件适用于您所有的会计、人力资源、订单、生产、仓库和库存管理、预算、供应商、报告。电子商务、客户管理，以及电子邮件、日历和 IM 等其他一些功能。想象一下，有一个软件合作伙伴的存在只是为了帮助您的业务取得成功。如果您能想象这一切，那么您就可以想象 Infawork：经济实惠、易于使用且功能齐全的商业软件，用于启动、运营和发展中小型企业。
目录:
Business
企业资源计划系统

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