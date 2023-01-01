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transloads.co - 统一的转运平台包括您启动、管理和发展转运业务所需的一切。管理堆场、仓库、集装箱仓库或铁路轨道上的散装货物。 transloads.co ™ 为中小型铁路到卡车装货场提供唯一的专用 SaaS 转运场管理软件。我们基于云的转运软件旨在易于使用和易于拥有，因此客户可以专注于管理他们的业务，而不是服务器。该软件涵盖了重装码头管理的所有领域，包括： - 账户管理， - 进出港货运管理， - 库存跟踪， - 质量控制， - 滞期费管理， - 发票和提单生成， - 跟踪管理， - 自定义数据字段管理，- 报告和分析，- 等等。 transloads.co 不需要任何专有硬件，并在桌面上提供功能齐全的管理门户，以及为现场工作人员提供的移动界面。我们的堆场管理系统旨在处理各种商品，包括尺寸商品和散装商品。

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