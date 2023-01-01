Tall Emu CRM

Tall Emu 是一种 CRM，但不仅仅关注销售线索、客户和销售。它还管理整个业务，从最初的接触，一直到制造和仓库管理，包括挑选、包装和交付。您甚至可以使用免费客户门户管理您持续的客户关系。 Tall Emu 集成到 XERO 和 MYOB 以及其他关键业务系统，例如您的电话系统、网站和购物车。所有这些都是为了使您的企业运营成本效益高且高效。 Tall Emu 近 20 年来主要为澳大利亚和新西兰企业开发软件，现在是 MYOB 商业软件解决方案系列的一部分。

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