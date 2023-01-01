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Harasocial 是社交销售的综合解决方案，可最大限度地提高订单转化率。管理多渠道对话（Facebook、Instagram…），配备内置聊天机器人自动化，提供 24/7 客户支持，与客户无缝交互，快速完成销售，帮助您更一致、更有效地运营业务。
网站： harasocial.com
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