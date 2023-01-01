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Google Chat 是 Google 为团队开发的一款通信软件，提供直接消息和团队聊天室，类似于竞争对手 Slack 和 Microsoft Teams，以及允许 G Drive 内容共享（Google Docs、Google Sheets、Google Slides）的群组消息功能）。它是替代 Google Hangouts 的两款应用程序之一，另一个是 Google Meet。 Google 计划于 2019 年 10 月开始停用 Google Hangouts。当前版本仅适用于 G Suite 客户，所有软件包中的功能相同，但基本软件包中缺少 Vault 数据保留功能。

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免责声明：WebCatalog 与“Google Chat”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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