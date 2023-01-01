替代项 - Google Chat
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导...
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Rocket.Chat
rocket.chat
通过通信中心进行领导，可以完全控制您的数据。多合一平台：团队协作、全渠道参与、DevOps 和 ChatOps。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一种开源、可自托管的在线聊天服务，具有文件共享、搜索和集成功能。它被设计为组织和公司的内部聊天工具，主要将自己定位为 Slack 和 Microsoft Teams 的开源替代品。
Threads
threads.com
取消定期会议。 Threads 是一个现代化的工作论坛，可以进行集中讨论和决策。
Twist
twist.com
Twist 使团队沟通不再混乱。 Slack 的替代方案，可以让团队合作井井有条、切题且易于查找（永远）。来自 Todoist 的制造者 Doist。
Quill
quill.chat
Quill 是与团队或团体交流消息的最佳方式。 Quill 专为提高工作效率和专注度而打造，可减少通知、将对话收集到线程中，并且不会妨碍您 — 这样您就可以继续做自己最擅长的事情
Ryver
ryver.com
通过在一个应用程序中与整个团队协作，完成更多工作并节省资金。群聊+任务管理器+语音视频通话。今天开始免费！
Flock
flock.com
Flock 是最好的团队沟通应用程序和在线协作平台，具有团队消息传递、项目管理和其他可提高生产力和执行速度的出色功能。
Chanty
chanty.com
加入 Chanty – 您的一体化团队协作工具，具有无限的消息历史记录、强大的功能和应用程序，可让您的团队高效工作
Pumble
pumble.com
免费团队聊天应用程序。取代电子邮件并更有效地与同事协作。无限用户和消息历史记录，永久免费。
Flowdock
flowdock.com
CA Flowdock 将您的所有对话、工作项目和工具集中到一处。跨团队、地点和时区确定工作优先级、解决问题、搜索和组织。
Brosix
brosix.com
适用于公司和组织的聊天应用程序，可改善团队沟通和生产力。在单个包中提供最佳的协作功能。