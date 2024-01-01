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FlytBase 是一个企业级无人机自主平台，可完全自动化航空数据收集工作流程。几乎不需要人为干预，用户就可以使用坞站进行预定且可重复的超视距无人机飞行，所有操作均由远程指挥中心控制。通过支持应用程序和集成并确保最高的数据安全标准、可靠性和可扩展性，FlytBase 平台可让用户将自主无人机无缝集成到企业工作流程中。 FlytBase 在日本东京举行的 2019 年全球 NTT 数据创新大赛中获胜。 FlytBase 于 2017 年毕业于思科 Launch Pad 加速器计划，并获得 TiE 硅谷颁发的 TiE50 顶尖初创公司奖。 ----- FlytBase 因其创新而获得多项认可： == 在 2017 年 TiEcon 硅谷荣获 TiE50 奖 == 在 2017 年 TiEcon Pune 上获得“最佳初创公司”​ == 年度初创公司 - 技术，2016 年；由初创公司领导力计划授予 == 入选 2016 年 InTech50 排名前 45 名的产品初创公司 == 入选 2016 年 TiE 培育计划 == 入选 11 家初创公司，参与 2016 年 Microsoft Ventures 支持的 GenNext Accelerator 计划 == TiECon Pune 获奖者2015 == PuneConnect 2015 获胜者

目录:

Business
Drone Analytics Software

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