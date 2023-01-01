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Infinity ECM 是一款屡获殊荣的业务管理平台，可实现快速 IT 数字化企业转型，并包含每个现代企业所需的 15 个以上完全集成的系统模块化子系统。结合一个平台和一个界面解决方案，例如：CRM、DMS、RMS+CMS、CMSx2、ITSM、EAM、KMS、BPM、GRC、IAM Infinity ECM 平台荣获著名的 EuroCloud Europe 2017 年度最佳欧洲系统奖。

网站： infinityecm.com

免责声明：WebCatalog 与“Infinity ECM”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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