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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

TeamDynamix 在组合平台上提供 IT 服务管理 (ITSM) 和项目组合管理 (PPM)，并通过 iPaaS（集成平台即服务）提供企业集成和工作流程。这是一个无代码平台，可以轻松扩展到营销、设施、人力资源和其他领域 - 无需任何编码或脚本。 TeamDynamix 可以通过对 ITIL 的支持来帮助改善 IT 服务交付、推动更好的项目成果并推动数字化转型。

网站： teamdynamix.com

免责声明：WebCatalog 与“TeamDynamix”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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