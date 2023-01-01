TeamDynamix 在组合平台上提供 IT 服务管理 (ITSM) 和项目组合管理 (PPM)，并通过 iPaaS（集成平台即服务）提供企业集成和工作流程。这是一个无代码平台，可以轻松扩展到营销、设施、人力资源和其他领域 - 无需任何编码或脚本。 TeamDynamix 可以通过对 ITIL 的支持来帮助改善 IT 服务交付、推动更好的项目成果并推动数字化转型。

网站： teamdynamix.com

免责声明：WebCatalog 与“TeamDynamix”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。