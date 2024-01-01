WebCatalog

Scopito

Scopito

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：scopito.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Scopito”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Scopito 是一个基于云的可视化数据管理平台。它帮助公用事业公司和 DSP 存储、分析和共享目视检查的图像，并提供其资产和资产状况的概览。 Scopito 不是基于订阅的，而是客户为平台上存储的每次检查支付固定金额，并可以选择基于数量的折扣。 Scopito 配备了强大的图像分析工具和智能键盘快捷键，可优化故障检测和管理的工作流程。可以集成到 SAP 系统。此外，客户可以选择将分析外包给 Scopito 团队，该团队利用人工智能算法和主题专家来完成任务，并直接在平台中提供结果。由于该产品基于云，因此可以轻松共享检查以进行审查或分析。额外的用户是免费的，公司可以直接从平台管理访问级别以及角色和权限。也可以在本地托管 Scopito。对于交付，Scopito 具有完全可定制的报告功能，可导出为 PDF 和 CSV。对于希望个性化平台的公司，Scopito 提供了白标解决方案。白标客户可以通过自定义 URL 使用该平台，并根据自己的选择进行专门设计。 ______ Scopito 的职业生涯始于无人机制造商，名称为“Danish Drones”。然而，团队的焦点很快发生了转移，Danish Drones 变成了 Heliscope；一家开发自己的图像管理软件的无人机服务提供商。 2016 年，该软件成为唯一的焦点，Heliscope 出售了其检查业务，更名为 Scopito。如今，Scopito 为全球 7000 多家公司提供服务，总部位于丹麦和美国。

目录:

Business
Drone Analytics Software

网站： scopito.com

免责声明：WebCatalog 与“Scopito”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

TraceAir

TraceAir

traceair.net

FlyFreely

FlyFreely

flyfreely.io

vHive

vHive

vhive.ai

Strayos

Strayos

strayos.com

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

Civil Tracker

Civil Tracker

civiltracker.xyz

Botlink

Botlink

botlink.com

Skycatch

Skycatch

skycatch.com

SenseHawk

SenseHawk

sensehawk.com

Scanifly

Scanifly

scanifly.com

您可能还会喜欢

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Propeller

Propeller

propelleraero.com

Airpelago

Airpelago

airpelago.com

Botlink

Botlink

botlink.com

Inspectify

Inspectify

inspectify.com

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

SuccessFactors

SuccessFactors

sap.com

Fork

Fork

fork.ai

IQ Option

IQ Option

iqoption.com

HR Neeti

HR Neeti

hrneeti.com

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

Pixelfed

Pixelfed

pixelfed.org

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.