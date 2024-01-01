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Trendspek 是一个基于云的资产建模和分析平台，可将数据（无人机图像、传感器、热、GPS、BIM、LiDAR）转换为可通过网络浏览器安全访问的交互式 3D 数字孪生。在您的办公桌上进行目视检查，以毫米级细节全面了解资产状况。无需实地考察即可获取详细见解。使用强大的工具来分析结构缺陷。并排查看模型以观察变化。通过密切监控趋势来增强预测性维护。资产所有者和工程师使用它来最大限度地降低风险并优化工作流程。 - 在数小时而不是数周内检查资产 - 减少现场人员 - 成本降低高达 90% - 覆盖 90% 以上的资产（而不是 20% 的代表性检查）

目录:

Productivity
Drone Analytics Software

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