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TraceAir 是唯一专为建筑商打造的 3D 现场工作平台。凭借强大的可视性，我们的软件在视觉平台中提供准确的地形扫描。我们的白手套服务提供完全交钥匙协调和无缝隔夜交付。非常简单的软件可以轻松跟踪进度、测量库存和污垢平衡、检查海拔等！ TraceAir 为施工团队提供准确的数据，以便他们能够做出更好、更快的决策。

目录:

Productivity
Drone Analytics Software

网站： traceair.net

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