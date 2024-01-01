Evercast 是第一个由创意人士为创意人士打造的实时协作平台。它将视频会议、高清直播和全频谱音频结合在一个基于网络的平台中。由于 Evercast 只需要一台计算机和软件即可进行流式传输，因此无论大小的团队都可以在制作的所有阶段轻松采用它。无论用户身在世界何处，都可以安全地传输任何创意工作流程（现场摄像机、Avid、Premiere、Maya、Pro Tools 等），并且具有超低延迟和不妥协的质量。凭借专门为促进创意协作而设计的功能，Evercast 提供了一种数字体验，反映出团队并肩坐着的轻松性和生产力。迄今为止，Evercast 已被所有主要电影/电视工作室和 OTT 提供商以及行业领先的游戏公司和广告公司用于数百个作品。

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网站： evercast.us

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