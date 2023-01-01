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Stan 是澳大利亚领先的本地流媒体服务，让您可以无限制地观看来自世界各地的数千小时的电视节目、电影和原创作品。开始 30 天免费试用，没有广告，也没有锁定合同。随时随地观看《斯坦》 - 在各种设备上下载以离线观看并以 4K 超高清流式传输。您还可以享受 Stan Sport——橄榄球、罗兰·加洛斯和温布尔登网球公开赛的发源地。将 Stan Sport 套餐添加到您的 Stan 计划中，即可观看无广告的直播点播比赛。

网站： stan.com.au

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