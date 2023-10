It's Story Time là một trò chơi giải đố được tạo bởi Sakkat Studio. Bạn có muốn thử thách trí tuệ của mình không? It's Story Time có nhiều trò chơi nhỏ chứa đầy những câu đố đầy thử thách mà bạn có thể giải bằng cách suy nghĩ sáng tạo. Tìm các đồ vật ẩn, kéo và thả nhiều đồ vật để trộn chúng, loại bỏ các phần của đồ vật, mở tủ và ngăn kéo, v.v. Trò chơi sẽ đưa ra cho bạn một danh sách các nhiệm vụ mà bạn cần hoàn thành bằng cách thao tác với các đồ vật bạn nhìn thấy trong trò chơi. Vui lòng sử dụng nút gợi ý nếu bạn gặp khó khăn. Trò chơi này sẽ tăng cường khả năng tập trung và chú ý của bạn đồng thời mang đến hoạt động giải trí phù hợp cho cả gia đình! Nhấp hoặc nhấn vào một đối tượng để chọn/chụp nó. Nếu đối tượng có thể di chuyển được, hãy giữ và kéo chuột hoặc ngón tay của bạn. Đó là Story Time do Sakkat Studio tạo ra. Họ còn có nhiều trò chơi tư duy và quản lý khác trên Poki: Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! và đi xuống

Trang web: poki.com

