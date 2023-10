Pick Up Associations là một trò chơi tư duy giải đố với hàng tá cấp độ thử thách, nơi thử thách sự khéo léo và sáng tạo của bạn. Hãy nghiên cứu kỹ hình ảnh được đưa cho bạn và chọn 3 hình đơn giản hóa nó nhất. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Bạn có thể sử dụng đồ vật nào trong tình huống đó? Thể hiện kỹ năng tạo liên kết trực quan của bạn và chứng minh bạn thông minh như thế nào! Sử dụng con trỏ chuột hoặc ngón tay để kéo đối tượng đã chọn của bạn vào các con số. Pick Up Associations được tạo bởi Sakkat Studio. Họ có nhiều trò chơi tư duy và quản lý khác trên Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! và đi xuống

Trang web: poki.com

