Cat's Party là một trò chơi kỹ năng dựa trên vật lý, trong đó bạn là một con mèo đơn độc trong thành phố tối tăm đang cố gắng tìm đường đến nơi an toàn của những người bạn mèo khác. Có một bữa tiệc mèo trên sân thượng và nhiệm vụ của bạn là đến được đó. Kéo và thả con trỏ hoặc ngón tay của bạn để đưa con mèo bay lên. Hãy bám vào bệ cửa sổ, bệ, đường ống và về cơ bản là bất cứ thứ gì bạn có thể bám vào - và nhảy cao hơn! Hãy cẩn thận vì đường lên đỉnh không phải là một lối đi dễ dàng: Bạn sẽ phải đối mặt với những chướng ngại vật đang di chuyển, những bệ ga biến mất và những con người không thân thiện sẽ đẩy bạn ra khỏi ban công của họ. Hãy nhớ nhặt những mảnh thức ăn vương vãi xung quanh để có thể mua những tấm da thật ngầu cho mèo của mình nhé! Chia sẻ Bữa tiệc của Mèo với bạn bè và duy trì bữa tiệc! Kéo và thả con trỏ hoặc ngón tay của bạn để đưa con mèo bay lên. Tiếp cận bữa tiệc trên sân thượng mà không bị trượt ngã. Bữa tiệc của mèo được tạo ra bởi Sakkat Studio. Họ có nhiều trò chơi tư duy và quản lý khác trên Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! và DescentBạn có thể chơi Cat's Party miễn phí trên Poki. Cat's Party có thể chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trang web: poki.com

