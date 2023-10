Descent là một trò chơi kỹ năng được tạo bởi Sakkat Studio. Bạn là một người leo núi cần phải đi xuống. Giữ ngón tay hoặc nút chuột trái để nhảy ra khỏi tường. Khi bạn đã ra khỏi tường, bạn không thể điều khiển nhân vật nữa cho đến khi anh ta chạm vào tường lần nữa. Vì vậy, hãy căn thời gian nhảy cẩn thận để thu thập càng nhiều xu càng tốt và tránh những chướng ngại vật chết người. Hãy tiếp tục và chia sẻ Descent với bạn bè của bạn và so sánh điểm số cao! Giữ ngón tay hoặc nút chuột trái để nhảy ra khỏi tường. Căn thời gian nhảy của bạn một cách cẩn thận để thu thập tiền xu và tránh chướng ngại vật. Đường xuống được tạo bởi Sakkat Studio. Chơi các trò chơi arcade/kỹ năng khác của họ trên Poki: James Gun, Ground Digger, Crush It!, Sweet Run và Throw It Higher!

Trang web: poki.com

