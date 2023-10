Đập nó! là một trò chơi điện tử được tạo bởi Sakkat Studio. Bắt đầu nhà máy sản xuất nước trái cây của riêng bạn, nơi bạn cần nghiền nát trái cây theo cách cổ điển: Sử dụng nắm đấm của bạn! Đấm nhiều loại trái cây và rương kho báu trên băng chuyền để kiếm tiền. Tránh đấm bom, vì chúng sẽ khiến bạn mất mạng. Số tiền bạn kiếm được có thể được sử dụng để mua các loại trái cây mới và thậm chí mua các phụ kiện thú vị cho bàn tay của bạn. Hãy tiếp tục và chơi thử. Bạn sẽ cảm thấy thích thú với Crush It! Punch - Nhấn, Nút chuột trái hoặc thanh SpaceCrush It! được tạo bởi Sakkat Studio. Chơi các trò chơi thông thường khác của họ trên Poki: James Gun, Ground Digger, Sweet Run và Throw It Higher!

Trang web: poki.com

