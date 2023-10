Crazy Party là một trò chơi quản lý thị trấn có một bộ sưu tập các trò chơi nhỏ nhiều người chơi. Bạn bắt đầu bằng việc quản lý một ngôi làng nhỏ có một số cư dân Cutie sinh sống trong đó. Chấp nhận các thử thách trò chơi nhỏ từ hàng xóm của bạn hoặc tự mình thử thách họ. Có rất nhiều trò chơi nhỏ như Sumo, Bite the Butt, Ice Racing, Tug of War, Rocket Battle, Fishing, Jump the Rope, FoFrogger, v.v. Bạn có thể chơi chúng một mình hoặc với bạn bè của bạn. Bạn có thể tiêu số tiền kiếm được từ các trò chơi nhỏ để mua các vật phẩm và giao diện tùy chỉnh tuyệt đẹp. Trong chế độ xem thị trấn, bạn cũng có thể quản lý tài nguyên của mình để phát triển ngôi làng mơ ước của mình. Hoàn thành nhiệm vụ, quay bánh xe phần thưởng, mở khóa thành tích, chiêu mộ Cuties mới để trở thành thị trưởng giỏi nhất mà thị trấn này từng thấy! Chọn một trò chơi nhỏ bằng chuột và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Crazy Party được tạo bởi Cute Army. Chơi trò chơi nền tảng lén lút khác của họ trên Poki: A Cat StoryBạn cần có kết nối Internet để chơi Crazy Party trên Poki. Bạn có thể chơi Crazy Party trên trình duyệt của mình mà không cần cài đặt hoặc tải xuống miễn phí trên Poki. Có, Crazy Party hoàn toàn an toàn để chơi.

Trang web: poki.com

