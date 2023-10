Stickman Army: The Defenders là một game người que chiến lược thú vị. Đưa ra quyết định về nơi bạn muốn đặt quân đội của mình để có thể chống lại quân địch và bảo vệ Nhà Trắng bằng mọi giá! Bạn có thể bố trí các tay súng ở các vị trí khác nhau để hạ gục kẻ thù, nhưng bạn cũng có thể yêu cầu hỗ trợ trên không để có thêm vật tư. Stickman Army: The Defenders là một trò chơi chiến đấu HTML5 mà bạn có thể chơi miễn phí trên Poki trong trình duyệt của mình. Điều khiển: Sử dụng chuột để điều hướng trong trò chơi Về người sáng tạo: Quân đội Stickman: The Defender được tạo bởi Playtouch. Họ cũng là những người sáng tạo đằng sau các trò chơi Stickman Army và Stickman Fighter khác.

Trang web: poki.com

