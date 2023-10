Chống lại quân địch từ trên đỉnh tháp của bạn để chuyển từ cấp này sang cấp khác. Bạn phải nâng cấp vũ khí và củng cố tòa tháp của mình để ngăn chặn kẻ thù và tiêu diệt chúng trước khi chúng giết bạn. Hãy chú ý thật tốt trong trò chơi này vì kẻ thù đang đến từ hai phía. Nếu bạn thực sự gặp rắc rối, hãy sử dụng chế độ 'cơn thịnh nộ', nơi bạn có thể bắn số đạn nhiều gấp đôi so với chế độ bình thường. Stickman Army: The Resistance là một trò chơi HTML5 mà bạn có thể chơi cả trên máy tính để bàn và thiết bị di động trên Poki trong máy tính của mình. trình duyệt miễn phí. Về người sáng tạo: Quân đội Stickman: Kháng chiến được tạo ra bởi Playtouch. Họ cũng là những người sáng tạo đằng sau các trò chơi Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders và Stickman Fighter khác.

Trang web: poki.com

