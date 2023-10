Funny Tattoo Shop là một trò chơi được tạo bởi Go Panda Games, pha trộn giữa thể loại hóa trang và mô phỏng. Bạn là chủ sở hữu thành công của một tiệm xăm và bạn chịu trách nhiệm mang đến cho nhiều khách hàng những hình xăm thú vị và đầy màu sắc. Chọn thiết kế phù hợp cho khách hàng của bạn tùy thuộc vào nhận thức của bạn về tính cách của họ. Vẽ hình xăm một cách cẩn thận, làm sạch da và sau đó xử lý bằng màu sắc phù hợp. Bạn sẽ thích vẻ mặt của khách hàng khi họ hài lòng với những sáng tạo của bạn. Đừng quên chia sẻ tác phẩm nghệ thuật của bạn với bạn bè! Sử dụng con trỏ chuột để chọn, kéo và di chuyển các đối tượng xung quanh. Cửa hàng hình xăm vui nhộn được tạo bởi Go Panda Games. Họ có những trò chơi vui nhộn tương tự như người làm vườn vui nhộn, Tiệm làm tóc vui nhộn, Phẫu thuật mũi vui nhộn, người quản lý vườn thú vui nhộn và giải cứu thú cưng vui nhộn. Các trò chơi khác của họ bao gồm Bài học nấu ăn kiểu Hàn Quốc và Hipster vs Rockers. Chơi tất cả chúng trên Poki miễn phí!

Trang web: poki.com

