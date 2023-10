Funny Travelling Airport

Sân bay du lịch vui nhộn là một trò chơi mô phỏng được tạo bởi Go Panda Games. Bạn có muốn trở thành một sĩ quan có công việc quản lý hành khách tại sân bay không? Sau đó trò chơi này là dành riêng cho bạn! Trải nghiệm và tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về di chuyển trên máy bay đồng thời hướng dẫn hành khách từ khi làm thủ tục cho đến khi cất cánh. Hướng dẫn khách du lịch đến các tuyến tương ứng của họ, chạy ki-ốt để kiểm tra hành lý, in vé và làm nhiều việc khác! Chia sẻ trò chơi này với bạn bè của bạn để tối đa hóa niềm vui! Chúc bạn có chuyến hành trình vui vẻ! Hãy nhấp hoặc chạm vào một đồ vật để nhặt và sử dụng nó. Sân bay du lịch vui nhộn được tạo ra bởi Go Panda Games, một studio phát triển độc lập có trụ sở tại Nam Surabaya, Indonesia. Họ có nhiều trò chơi dễ thương khác trên Poki: Phẫu thuật họng vui nhộn 2, Kem bánh quế ngon, Bài học nấu ăn Hàn Quốc, Cắt tóc thú cưng ngộ nghĩnh, Phẫu thuật mũi ngộ nghĩnh, giải cứu vườn thú vui nhộn, giải cứu thú cưng vui nhộn và Hipster vs Rockers

