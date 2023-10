Funny Shopping Supermarket

Siêu thị mua sắm vui nhộn là một trò chơi mua sắm được tạo bởi Go Panda Games. Chúng ta có một bữa tiệc cần chuẩn bị! Giúp Hippo và bạn bè tìm thấy tất cả các sản phẩm trong danh sách mua sắm của họ. Có danh sách hàng hóa bạn phải tìm để hoàn thành mỗi cấp độ như rau, kẹo, quần áo, trái cây, thịt, dụng cụ làm mộc và nhiều thứ khác! Đơn giản chỉ cần chọn những món đồ thích hợp và đặt chúng vào túi hàng tạp hóa của bạn. Đừng quên đến quầy thu ngân để thanh toán trước khi rời siêu thị! Nhấp hoặc nhấn vào một mặt hàng để lấy. Siêu thị mua sắm vui nhộn được tạo ra bởi Go Panda Games, một studio phát triển độc lập có trụ sở tại Nam Surabaya, Indonesia. Họ có nhiều trò chơi khác trên Poki: Kem bánh quế ngon, Bài học nấu ăn kiểu Hàn Quốc, Cắt tóc thú cưng ngộ nghĩnh, Phẫu thuật mũi ngộ nghĩnh, người quản lý vườn thú hài hước, giải cứu thú cưng vui nhộn và Hipster vs Rockers

