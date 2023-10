Yummy Super Pizza là một trò chơi mô phỏng được tạo bởi Go Panda Games. Bạn có thích làm pizza không? Không đi xa hơn! Trong trò chơi này, bạn sẽ làm ra những chiếc pizza tuyệt vời mà không gặp bất kỳ sự lộn xộn nào! Bắt đầu bằng cách chuẩn bị các nguyên liệu như bột bánh pizza, sau đó cắt rau và các nguyên liệu, làm nóng lò nướng và sẵn sàng nấu chiếc bánh pizza ngon nhất và giòn nhất mà bạn từng thấy trong thị trấn! Bạn bè của bạn sẽ rất vui được đến thăm bạn thường xuyên nhất có thể, chiếc bánh pizza hoàn hảo chỉ có ở nhà bạn! Chia sẻ trò chơi với bạn bè và so sánh những sáng tạo tuyệt vời của bạn! Nhấp hoặc chạm vào một đồ vật để nhặt và sử dụng nó. Yummy Super Pizza được tạo ra bởi Go Panda Games, một studio phát triển độc lập có trụ sở tại Nam Surabaya, Indonesia. Họ có nhiều trò chơi dễ thương khác trên Poki: Sân bay du lịch vui nhộn, Phẫu thuật họng vui nhộn 2, Kem bánh quế ngon, Bài học nấu ăn kiểu Hàn Quốc, Cắt tóc thú cưng ngộ nghĩnh, Phẫu thuật mũi ngộ nghĩnh, giải cứu vườn thú vui nhộn, giải cứu thú cưng vui nhộn và Hipster vs Rockers

Trang web: poki.com

