Funny Pet Haircut là một trò chơi mô phỏng vui nhộn được phát triển bởi Go Panda Games. Hãy là chủ tiệm thú cưng của riêng bạn và chăm sóc tất cả những khách hàng dễ thương cho đến khi chúng sạch sẽ và lộng lẫy! Chúng sẽ đến cửa hàng của bạn trong tình trạng bừa bộn, vì vậy hãy nhớ giặt và lau khô chúng trước khi tiếp tục mang lại cho chúng một diện mạo hoàn toàn mới. Chải lông, tẩy bọ chét, gội và gội đầu trước khi thay đổi màu sắc, kiểu tóc, cách trang điểm và phụ kiện. Hãy tiếp tục và thử Kiểu cắt tóc thú cưng vui nhộn! Giữ nút chuột trái hoặc ngón tay của bạn để sử dụng một công cụ cho khách hàng của bạn. Kiểu tóc thú cưng vui nhộn được tạo bởi Go Panda Games, một studio phát triển độc lập có trụ sở tại Nam Surabaya, Indonesia. Họ có nhiều trò chơi khác. Chơi Kem Bánh quế ngon tuyệt, Bài học nấu ăn Hàn Quốc, Phẫu thuật mũi vui nhộn, người quản lý vườn thú hài hước, giải cứu thú cưng vui nhộn và Hipster vs Rockers tuyệt vời trên Poki!

Trang web: poki.com

