Funny Throat Surgery 2

Phẫu Thuật Họng Vui Nhộn 2 là một trò chơi mô phỏng được tạo bởi Go Panda Games. Bạn đã luôn muốn trở thành một bác sĩ? Sau đó, bạn sẽ yêu thích trò chơi này. Hãy giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp đang gặp vấn đề về răng và cổ họng này. Bắt đầu quá trình bằng cách điều trị răng của cô ấy. Cô ấy có rất nhiều bệnh nhiễm trùng và cao răng cần loại bỏ. Giúp cô ấy thoát khỏi cơn đau răng bằng cách sử dụng từng dụng cụ một theo mũi tên hướng dẫn. Sau khi làm xong răng, hãy chuyển sang phần họng. Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy loại bỏ tất cả các vi khuẩn gây nhiễm trùng. Amidan của cô ấy có hình dạng khủng khiếp và cần được cắt bỏ! Bạn có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy để cô ấy có thể quay lại trường học và gặp lại bạn bè không? Nhấp hoặc nhấn vào công cụ để chọn công cụ đó. Sử dụng công cụ này trên bệnh nhân của bạn bằng cách nhấp vào bệnh nhân hoặc giữ nút chuột trái hoặc ngón tay của bạn xung quanh khu vực mong muốn. Phẫu thuật họng vui nhộn 2 được tạo bởi Go Panda Games, một studio phát triển độc lập có trụ sở tại Nam Surabaya, Indonesia. Họ có nhiều trò chơi dễ thương khác trên Poki: Kem bánh quế ngon, Bài học nấu ăn kiểu Hàn Quốc, Cắt tóc thú cưng ngộ nghĩnh, Phẫu thuật mũi ngộ nghĩnh, người quản lý vườn thú vui nhộn, giải cứu thú cưng vui nhộn và Hipster vs Rockers

