Hipster vs Rockers là một trò chơi hóa trang trong đó bạn có thể chọn mặc trang phục cho những người hipster hoặc rocker! Đừng quên chụp ảnh ở cuối. Giới thiệu về người sáng tạo:Hipster vs Rockers được tạo bởi Go Panda Games. Đây là trò chơi thứ năm của họ trên Poki sau Baby Race Galaxy, Người quản lý vườn thú giải cứu vui nhộn, Phẫu thuật mũi vui nhộn và Câu đố sáng tạo!

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hipster vs Rockers theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.