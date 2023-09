Google Xu hướng là một trang web của Google phân tích mức độ phổ biến của các truy vấn tìm kiếm hàng đầu trong Tìm kiếm của Google trên nhiều khu vực và ngôn ngữ khác nhau. Trang web sử dụng biểu đồ để so sánh lượng tìm kiếm của các truy vấn khác nhau theo thời gian. Vào ngày 5 tháng 8 năm 2008, Google ra mắt Google Insights for Search, một dịch vụ phức tạp và nâng cao hơn hiển thị dữ liệu xu hướng tìm kiếm. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2012, Google đã hợp nhất Google Insights for Search vào Google Trends.

Trang web: trends.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google Trends theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.