Google Shopping

Google Mua sắm, trước đây là Google Product Search, Google Products và Froogle, là một dịch vụ của Google do Craig Nevill-Manning phát minh, cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm trên các trang web mua sắm trực tuyến và so sánh giá giữa các nhà cung cấp khác nhau. Google đã công bố tại sự kiện Marketing Live vào tháng 5 năm 2019 rằng Google Mua sắm mới sẽ tích hợp thị trường Google Express hiện tại vào trải nghiệm mua sắm được cải tiến. Tại Hoa Kỳ, Google Mua sắm có thể truy cập được từ web và ứng dụng dành cho thiết bị di động, có sẵn trên Android và iOS. Google Mua sắm cũng có sẵn ở Pháp và chỉ có thể truy cập được từ web. Giống như người tiền nhiệm, Google Mua sắm miễn phí và yêu cầu tài khoản Google cá nhân để mua hàng từ nền tảng này. Biểu tượng thẻ giá có màu sẽ thay thế biểu tượng chiếc dù của Google Express. Trên web, người mua hàng có thể truy cập trang chủ Google Tìm kiếm để nhập truy vấn tìm kiếm, sau đó chọn tab Mua sắm bên dưới thanh điều hướng hoặc truy cập trực tiếp vào trang chủ Google Mua sắm để tìm kiếm các mặt hàng cụ thể, duyệt qua các gian hàng và xem các mặt hàng thịnh hành và khuyến mãi. Ứng dụng di động Google Mua sắm mở trực tiếp đến trang chủ mua sắm, nơi người mua sắm có thể tìm kiếm hoặc duyệt tương tự và truy cập danh sách mua sắm, lịch sử đặt hàng và cài đặt thông báo của họ. Hiện tại, kho sản phẩm có sẵn trên ứng dụng kém mạnh mẽ hơn so với kho sản phẩm có sẵn trên web vì nó hiện phản ánh những mặt hàng mà người mua hàng chỉ có thể mua trực tiếp trên Google. Ngoài việc mua sắm từ các cửa hàng trực tuyến nổi tiếng, người dùng có thể tự tin mua sắm tại các cửa hàng trực tuyến ít tên tuổi hơn khi họ chọn mua trực tiếp trên Google, bao gồm cả chính sách bảo đảm được Google hậu thuẫn. Bảo đảm bao gồm hỗ trợ khách hàng của Google, hoạt động 7 ngày một tuần và hỗ trợ thêm nếu đơn hàng bị trễ, nếu có vấn đề gì xảy ra với lô hàng cũng như để đơn giản hóa quy trình trả lại và hoàn tiền - bất kể người bán. Khi ở trên web, người mua hàng có thể xác định các sản phẩm họ có thể mua trên Google bằng cách tìm kiếm biểu tượng giỏ hàng có màu trong hình ảnh sản phẩm hoặc bằng cách chọn bộ lọc Mua trên Google. Giao hàng miễn phí áp dụng cho các đơn hàng đủ điều kiện đáp ứng số lượng đặt hàng tối thiểu của cửa hàng. Người mua hàng có thể xem các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa và khuyến mại trên trang chủ Google Mua sắm tùy thuộc vào cài đặt tài khoản Google của họ. Các tính năng khác nhằm giúp người mua hàng tìm được giá và địa điểm mua tốt nhất bao gồm khả năng theo dõi giá sản phẩm, so sánh tổng chi phí đặt hàng tại các cửa hàng trực tuyến hoặc cửa hàng lân cận cũng như truy cập các bài đánh giá sản phẩm và nội dung video liên quan. Trong năm tới, các khả năng mua sắm bổ sung sẽ được triển khai và gắn với các sản phẩm cũng như nền tảng khác của Google nhằm đơn giản hóa hành trình mua hàng của người mua hàng. Ban đầu, dịch vụ này liệt kê giá do người bán gửi và kiếm tiền thông qua quảng cáo AdWords giống như các dịch vụ khác của Google. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2012, Google đã thông báo rằng dịch vụ này (ngay sau đó được đổi tên thành Google Mua sắm) sẽ chuyển sang mô hình trả phí vào cuối năm 2012, trong đó người bán sẽ phải trả tiền cho công ty để đăng sản phẩm của họ trên dịch vụ. Vào năm 2017, Google Mua sắm đã bị Ủy ban EU phạt số tiền kỷ lục 2,4 tỷ euro vì ưu tiên hàng đầu các dịch vụ mua sắm trực tuyến của chính họ trong kết quả tìm kiếm.

Trang web: shopping.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google Shopping theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.