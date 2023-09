ESPN (ban đầu là tên viết tắt của Mạng lập trình giải trí và thể thao) là một kênh thể thao cáp cơ bản đa quốc gia của Mỹ thuộc sở hữu của ESPN Inc., thuộc sở hữu chung của Công ty Walt Disney (80%) và Hearst Communications (20%). Công ty được thành lập vào năm 1979 bởi Bill Rasmussen cùng với con trai Scott Rasmussen và Ed Egan. Chương trình phát sóng của ESPN chủ yếu từ các cơ sở studio ở Bristol, Connecticut. Mạng lưới cũng điều hành các văn phòng tại Miami, Thành phố New York, Seattle, Charlotte và Los Angeles. James Pitaro hiện là chủ tịch của ESPN, vị trí mà ông đã nắm giữ kể từ ngày 5 tháng 3 năm 2018, sau khi John Skipper từ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2017. Mặc dù ESPN là một trong những mạng thể thao thành công nhất nhưng đã có nhiều lời chỉ trích đối với ESPN. . Điều này bao gồm các cáo buộc đưa tin sai lệch, xung đột lợi ích và tranh cãi với các đài truyền hình và nhà phân tích riêng lẻ. Tính đến tháng 9 năm 2018, ESPN đã có mặt cho khoảng 86 triệu hộ gia đình xem truyền hình (93,2% hộ gia đình có truyền hình trả tiền) ở Hoa Kỳ. Ngoài kênh hàng đầu và bảy kênh liên quan của nó ở Hoa Kỳ, ESPN còn phát sóng ở hơn 200 Quốc gia. Nó vận hành các kênh khu vực ở Úc, Brazil, Mỹ Latinh và Vương quốc Anh. Tại Canada, nó sở hữu 20% cổ phần trong The Sports Network (TSN) và năm mạng chị em của nó. Năm 2011, lịch sử và sự trỗi dậy của ESPN đã được ghi lại trong That Guys Have All the Fun. Đây là một cuốn sách phi hư cấu được viết bởi James Andrew Miller và Tom Shales và được xuất bản bởi Little, Brown and Company.

Trang web: espn.com

