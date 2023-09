Nick Jr. là một kênh truyền hình trả tiền của Mỹ do ViacomCBS điều hành thông qua Nhóm Trẻ em và Gia đình của bộ phận mạng nội địa. Nó ra mắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2009, như một phần phụ của khối lập trình mầm non cùng tên lâu đời của Nickelodeon và chủ yếu nhắm đến trẻ mẫu giáo. Dòng sản phẩm của kênh có sự kết hợp giữa chương trình được sản xuất ban đầu, cùng với các loạt phim trước đó và được phát sóng đồng thời trên khối Nickelodeon và các lần lặp lại trước đó của nó; Vì hai thực thể này, Nick Jr. được biết đến trực tuyến với cái tên "Kênh Nick Jr." (kể từ tháng 3 năm 2018) để tránh nhầm lẫn, đặc biệt là vào những thời điểm trong ngày mà cả hai dịch vụ đều thực hiện chương trình mầm non. Kênh này đã thay thế Noggin, được khởi chạy lại dưới dạng dịch vụ phát trực tuyến vào năm 2015 và hoạt động như một thương hiệu chị em riêng biệt. Chương trình của Noggin khác với chương trình của kênh Nick Jr., kênh này chủ yếu thực hiện các chương trình dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên khi ra mắt và dịch vụ phát trực tuyến năm 2015 của nó có nhiều loạt phim độc quyền. Kênh Nick Jr. và khối Nick Jr. hiện đang hoạt động. Phần sau phát sóng các ngày trong tuần trên Nickelodeon từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. ET (những giờ đó thay đổi trong những tháng hè, các thời gian nghỉ học khác và vào các ngày lễ lớn của quốc gia), có thời gian nghỉ thương mại truyền thống cho một số chương trình nhất định. Tính đến tháng 9 năm 2018, Nick Jr. đã có mặt cho khoảng 70,310 triệu hộ gia đình truyền hình trả tiền ở Hoa Kỳ.

Trang web: nickjr.tv

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Nick Jr. theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.