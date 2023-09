CNN (Cable News Network) là kênh truyền hình trả tiền dựa trên tin tức của Mỹ thuộc sở hữu của CNN Worldwide, một đơn vị trực thuộc bộ phận Tin tức & Thể thao WarnerMedia của WarnerMedia của AT&T. CNN được thành lập vào năm 1980 bởi chủ sở hữu truyền thông người Mỹ Ted Turner và Reese Schonfeld với tư cách là kênh tin tức truyền hình cáp 24 giờ. Khi ra mắt vào năm 1980, CNN là kênh truyền hình đầu tiên cung cấp tin tức 24 giờ và là kênh truyền hình toàn tin tức đầu tiên ở Hoa Kỳ. Mặc dù kênh tin tức có nhiều chi nhánh nhưng CNN chủ yếu phát sóng từ 30 Hudson Yards ở Thành phố New York và các studio ở Washington, D.C. và Los Angeles. Trụ sở chính của nó tại Trung tâm CNN ở Atlanta — nơi bị thiệt hại nặng nề vào năm 2020 — chỉ được sử dụng cho chương trình cuối tuần. CNN đôi khi được gọi là CNN/U.S. (hoặc CNN Nội địa) để phân biệt kênh Hoa Kỳ với mạng chị em quốc tế của nó, CNN International. Mạng này được biết đến với việc đưa tin trực tiếp đầy ấn tượng về các tin tức nóng hổi, ​​​​một số trong số đó đã bị chỉ trích là quá giật gân và vì những nỗ lực phi đảng phái đã dẫn đến cáo buộc về sự cân bằng sai lầm. Tính đến tháng 9 năm 2018, CNN có 90,1 triệu truyền hình hộ gia đình là thuê bao (97,7% hộ gia đình có cáp) ở Hoa Kỳ. Năm 2019, CNN đứng thứ ba về lượng người xem trong số các mạng tin tức truyền hình cáp, sau các đối thủ Fox News và MSNBC, với trung bình 972.000 người xem. CNN đứng thứ 14 trong số tất cả các mạng cáp cơ bản. Trên toàn cầu, chương trình CNN được phát sóng thông qua CNN International, người xem ở hơn 212 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể xem. Phiên bản nội địa của Hoa Kỳ, đôi khi được gọi là CNN (US) cũng có sẵn ở Canada, một số đảo thuộc vùng Caribe và ở Nhật Bản, nơi nó được phát sóng lần đầu tiên trên CNNj vào năm 2003, với bản dịch đồng thời bằng tiếng Nhật. Bắt đầu từ cuối năm 2010, nguồn cấp dữ liệu độ nét cao của CNN US đã được ra mắt tại Nhật Bản dành cho khán giả Mỹ dưới tên "CNN/US HD" và được Truyền hình Cáp Nhật Bản (JCTV) phân phối cho một số nhà cung cấp truyền hình đa kênh khác nhau, chẳng hạn như J:COM, SKY PerfecTV!, iTSCOM và dịch vụ JCTVWiFi.

Trang web: edition.cnn.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với CNN theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.