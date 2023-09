Fox News (chính thức là Fox News Channel, viết tắt FNC và thường được gọi là Fox) là một kênh truyền hình tin tức cáp bảo thủ đa quốc gia của Mỹ. Nó thuộc sở hữu của Fox News Media, công ty này thuộc sở hữu của Fox Corporation. Kênh phát sóng chủ yếu từ các studio tại 1211 Avenue of the Americas ở Thành phố New York. Fox News cung cấp dịch vụ cho 86 quốc gia và vùng lãnh thổ hải ngoại trên toàn thế giới, với các chương trình phát sóng quốc tế có các phân đoạn Fox Extra trong thời gian nghỉ quảng cáo. Kênh này được ông trùm truyền thông người Mỹ gốc Úc Rupert Murdoch tạo ra để thu hút khán giả bảo thủ, thuê cựu cố vấn truyền thông của Đảng Cộng hòa và giám đốc điều hành CNBC Roger Ailes làm Giám đốc điều hành sáng lập. Nó ra mắt vào ngày 7 tháng 10 năm 1996, với 17 triệu thuê bao truyền hình cáp. Fox News đã phát triển vào cuối những năm 1990 và 2000 để trở thành mạng tin tức đăng ký thống trị ở Hoa Kỳ. Tính đến tháng 9 năm 2018, khoảng 87.118.000 hộ gia đình ở Hoa Kỳ (90,8% số người đăng ký truyền hình) đã nhận được Fox News. Năm 2019, Fox News là mạng cáp được đánh giá cao nhất, thu hút trung bình 2,5 triệu người xem. Murdoch là chủ tịch điều hành hiện tại và Suzanne Scott là Giám đốc điều hành. Fox News được mô tả là thực hành đưa tin thiên vị có lợi cho Đảng Cộng hòa, các chính quyền George W. Bush và Donald Trump, cũng như các nguyên nhân bảo thủ trong khi miêu tả Đảng Dân chủ theo hướng tiêu cực. ánh sáng. Các nhà phê bình cho rằng kênh này gây bất lợi cho tính toàn vẹn của tin tức nói chung. Các nhân viên của Fox News đã nói rằng việc đưa tin tin tức hoạt động độc lập với chương trình quan điểm và bình luận của họ, đồng thời phủ nhận sự thiên vị trong việc đưa tin, trong khi các nhân viên cũ nói rằng Fox đã ra lệnh cho họ "nghiêng tin tức có lợi cho những người bảo thủ". Trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, các nhà quan sát đã ghi nhận xu hướng rõ ràng của Fox News Channel là đóng vai trò như một "cơ quan ngôn luận" cho chính quyền, cung cấp "tuyên truyền" và "vòng phản hồi" cho Trump, với một học giả tổng thống nói rằng, "Đây là lần gần nhất chúng tôi đã có truyền hình nhà nước."

Trang web: foxnews.com

