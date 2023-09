U.S. News & World Report

US News & World Report là một công ty truyền thông của Mỹ chuyên đăng tin tức, quan điểm, tư vấn người tiêu dùng, xếp hạng và phân tích. Được thành lập như một tạp chí tin tức vào năm 1933, US News chuyển sang xuất bản chủ yếu dựa trên web vào năm 2010. US News đưa tin về chính trị, giáo dục, y tế, tiền bạc, nghề nghiệp, du lịch, công nghệ và ô tô. Bảng xếp hạng các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ và quốc tế của U.S News là một trong những bảng xếp hạng đại học được sử dụng nhiều nhất, cùng với Times Higher Education, Xếp hạng học thuật của các trường đại học thế giới và Xếp hạng đại học thế giới QS.

Trang web: usnews.com

