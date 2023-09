CBS Sports là bộ phận thể thao của mạng truyền hình Mỹ CBS. Trụ sở chính của nó đặt tại Tòa nhà CBS trên Phố Tây 52 ở khu trung tâm Manhattan, Thành phố New York, với các chương trình được sản xuất tại Studio 43 tại Trung tâm Phát sóng CBS trên Phố Tây 57. Các sản phẩm thể thao hàng đầu của CBS bao gồm NFL, bóng đá Hội nghị Đông Nam (SEC), bóng rổ đại học NCAA Division I (bao gồm các chương trình truyền hình về Giải bóng rổ nam NCAA) và chơi gôn PGA Tour, bao gồm The Masters và PGA Championship. Chi nhánh trực tuyến của CBS Thể thao là CBSSports.com. CBS đã mua SportsLine.com vào năm 2004 và ngày nay CBSSports.com là một phần của CBS Interactive. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2018, tiếp nối thành công của mạng tin tức trực tuyến CBSN, CBS Sports đã ra mắt CBS Sports HQ, một mạng tin tức thể thao tuyến tính 24/7, chỉ trực tuyến. Mạng tập trung hoàn toàn vào tin tức thể thao, kết quả, điểm nổi bật và phân tích. (Chương trình thể thao và chơi gôn của trường đại học CBS Sports mà nó phân phối qua mạng thường được cung cấp miễn phí thông qua các luồng riêng biệt, cũng như một số kênh truyền hình quốc gia NFL hạn chế; phần còn lại yêu cầu đăng ký CBS All Access để xem trực tuyến, với CBS Sports. Lập trình mạng yêu cầu đăng ký TV Everywhere.) CBS Sports đã được vinh danh tại Giải thưởng Emmy về Công nghệ & Kỹ thuật thường niên lần thứ 59 cho Thành tựu nổi bật trong Công nghệ truyền thông tiên tiến nhằm nâng cao đồng bộ nội dung truyền hình gốc để sử dụng tương tác cho chương trình March Madness on Demand. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2013, CBS Sports đã tung ra gói đồ họa và hoạt hình trước đó, lần đầu tiên được sử dụng trong phạm vi phủ sóng của mạng về Super Bowl XLVII. Ngoài ra, để tuân thủ mã Mô tả định dạng hoạt động số 10, CBS Sports đã chuyển sang bản trình bày hộp thư có tỷ lệ khung hình 16:9 được sử dụng cho tất cả các chương trình thể thao, bao gồm SEC trên CBS và NFL trên các chương trình phát sóng CBS. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2015, CBS Sports đã phát hành một logo mới trùng với thời điểm mạng đưa tin về Super Bowl 50. Mạng cũng đã tạo ra một gói đồ họa trực tuyến mới ra mắt như một phần của chương trình tuần Super Bowl của mạng. Sau trò chơi, gói đồ họa bắt đầu được sử dụng trong tất cả các sự kiện lập trình của họ, bao gồm cả việc họ hợp tác sản xuất NCAA March Madness với Turner Sports. Masters, vẫn giữ quyền kiểm soát sản xuất lớn đối với sự kiện của họ, tiếp tục sử dụng phong cách đồ họa cũ hơn của mạng ban đầu được ra mắt vào năm 2007 cho đến năm 2019, khi họ ra mắt gói đồ họa mới. Ngoài ra, các chương trình phát sóng trò chơi Bóng đá Đêm Thứ Năm của mạng tiếp tục sử dụng phong cách đồ họa ban đầu được sử dụng kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2014 cho đến khi quyền đối với gói đó hết hạn vào năm 2018.

Trang web: cbssports.com

