Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TrueAchievements» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

TrueAchievements — це дім досягнень Xbox для Xbox Series X, Xbox One та всіх інших платформ Xbox. Новини, путівники, таблиці лідерів, огляди тощо.

Вебсайт: trueachievements.com

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