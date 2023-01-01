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TETR.IO

TETR.IO

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Вебсайт: tetr.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

http://TETR.IO: складіть головоломки разом у цьому сучасному, але звичному онлайн-укладальнику – грайте проти друзів і ворогів у всьому світі або претендуйте на місце в таблиці лідерів!

Вебсайт: tetr.io

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