Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TETR.IO» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

http://TETR.IO: складіть головоломки разом у цьому сучасному, але звичному онлайн-укладальнику – грайте проти друзів і ворогів у всьому світі або претендуйте на місце в таблиці лідерів!

Вебсайт: tetr.io

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