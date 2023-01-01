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The Sandbox

The Sandbox

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Вебсайт: sandbox.game

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Пісочниця — це децентралізована платформа, керована спільнотою, де творці можуть створювати воксельні ресурси та ігровий досвід і монетизувати їх у блокчейні. Він складається з 3 основних компонентів: конструктора NFT, Marketplace та Game Maker.

Вебсайт: sandbox.game

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