Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «The Sandbox» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Пісочниця — це децентралізована платформа, керована спільнотою, де творці можуть створювати воксельні ресурси та ігровий досвід і монетизувати їх у блокчейні. Він складається з 3 основних компонентів: конструктора NFT, Marketplace та Game Maker.

Вебсайт: sandbox.game

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «The Sandbox». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.