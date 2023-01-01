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CurseForge

CurseForge

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Вебсайт: curseforge.com

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CurseForge — це ігровий веб-сайт, де можна завантажити модифікації відеоігор і доповнення для таких ігор, як World of Warcraft, MineCraft і StarCraft II.

Вебсайт: curseforge.com

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