Vectaria.io — це пригодницька гра, схожа на Minecraft, але повністю розрахована на багато користувачів! Почніть свою подорож з одним із чотирьох персонажів: Марта, Олівер, Майк і Роуз. Звідти ви можете відразу перейти до гри та почати грати! Є три основні ігрові режими на вибір: карта виживання PvP (гравець проти гравця), де ви повинні тримати інших гравців на відстані та ставати сильнішими, інший режим виживання, але ви можете вмикати та вимикати PvP, що робить його трохи невимушенішим, але все одно цікавим , і, нарешті, творчий режим, де ви можете дати волю своїй уяві та створити все, що забажаєте! Під час гри на Vectaria.io є так багато варіантів, з чого почати?

Вебсайт: poki.com

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