Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pylon» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Pylon is a puzzle game that revolutionizes the classic Tetris experience by introducing multiple playing fields! Unlike traditional Tetris, Pylon offers four playing fields in different directions, allowing you to position shapes freely across them. Each field offers various multipliers that change along with the gameplay, so you need to plan the shapes strategically for better scores! With two distinct modes to choose from, you can progress steadily in Level mode or test your skills in Survival mode to achieve the highest score ever. Challenge your friends to see who can build the tallest pylon while getting more points!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pylon». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.