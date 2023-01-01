Прагніть стати найкращим героєм у Relmz.io! У цій MMO-рольовій грі ви вирушаєте в невелике місто як ніхто. Озброївшись лише палицею та мрією, ви вирушаєте назустріч славі та пригодам! Досліджуючи світ Relmz.io, ви познайомитеся з іншими шукачами пригод, битиметеся з жахливими монстрами та зберете масу чудової здобичі! Але будьте обережні! Бийтеся з надто сильним ворогом, і ви ризикуєте втратити частину своєї слави та XP. Чи станете ви найсильнішим і найвідомішим героєм Relmz.io?

Вебсайт: poki.com

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