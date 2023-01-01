Врятуйте людей від вторгнення інопланетян! У цій стріляльній грі представлені класичні та нові персонажі із серії Raze. Озбройте свого воїна безліччю футуристичної зброї, щоб знищити кожного ворога на своєму шляху. Після порятунку Землі ви можете поміняти команди і битися за прибульців!

Вебсайт: poki.com

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