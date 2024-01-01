Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Facepalm Quest» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Facepalm Quest — це кумедна гра, у якій ви прагнете спонукати аудиторію долоні! Подумайте, яку ситуацію ви будете робити долонею через збентеження, розчарування чи гнів, і саме цю ситуацію вам потрібно відтворити! Клацайте навколо, щоб побачити реакцію персонажів, думайте нестандартно та розгадуйте веселу головоломку! Будьте готові підняти руку і закрити обличчя від сміху!

Вебсайт: poki.com

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