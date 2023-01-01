Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fanatical» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Fanatical – це роздрібний онлайн-магазин відеоігор у Великій Британії. Вона продала понад 80 мільйонів офіційно авторизованих ігрових ключів більш ніж двом мільйонам клієнтів у всьому світі. Fanatical має каталог із понад 8000 ігор від понад 1000 видавців і розробників ігор.

Вебсайт: fanatical.com

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